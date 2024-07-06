06-07-2024
وفاة لونا الشبل المستشارة في رئاسة الجمهورية عن 48 عاماً
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أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، يوم الجمعة، وفاة المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، لونا الشبل، إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: “تنعي رئاسة الجمهورية العربية السورية، المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم”، مضيفا:
“وعملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة.. رئاسة الجمهورية تتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وذويها”.
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