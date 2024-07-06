وفاة لونا الشبل المستشارة في رئاسة الجمهورية عن 48 عاماً

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، يوم الجمعة، وفاة المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، لونا الشبل، إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام.

وجاء في بيان الرئاسة السورية: “تنعي رئاسة الجمهورية العربية السورية، المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم”، مضيفا:

“وعملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة.. رئاسة الجمهورية تتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وذويها”.