اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش في ريف ادلب

اندلعت مواجهات شديدة بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة في ريف إدلب الجنوبي، شمال غرب سوريا.

الاشتباكات الحالية تجري بين وحدات من الجيش السوري وعناصر من تنظيمي “أنصار التوحيد” و”حراس الدين” في محور بلدة “النيرب”، الواقعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وحاولت الفصائل المسلحة التسلل نحو أحد مواقع الجيش السوري في محور بلدة “النيرب”، ولكن تم رصدها من قبل الجيش، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحاً دون حدوث أي تغيير في خريطة السيطرة حتى الآن.

الجيش بدأ فوراً باستخدام المدفعية والصواريخ لقصف خطوط إمداد المسلحين في المنطقة بشكل مكثف.

يُذكر أن تنظيم “حراس الدين” يتكون من مقاتلين متشددين انشقوا عن تنظيم “النصرة” في عام 2016، وما زالوا يحتفظون بولائهم لتنظيم القاعدة في أفغانستان.

أما تنظيم “أنصار التوحيد”، فهو الاسم الجديد لتنظيم “جند الأقصى” الذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي قبل أن يطرده الجيش السوري بمساعدة القوات الجوية الروسية.

وقد تم إعادة توطين مسلحي هذا التنظيم في مناطق مختلفة من ريف إدلب وفقاً لأصولهم القومية والجنسيات التي ينتمون إليها.

سبوتنيك