القبض على عاملين في مشفى حلب الجامعي يسرقان “مازوت” المولدات

كشفت مصادر أن فرع الأمن الجنائي في حلب ضبط بالجرم المشهود اثنين من موظفي مستشفى حلب الجامعي أثناء محاولتهما سرقة كميات من مادة “المازوت” المخصصة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن جميع المتورطين في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي هذا السياق، صرّح مصدر من مستشفى حلب الجامعي أن العامل الذي تم القبض عليه أولاً كان مسؤولاً عن تشغيل المولدات، وتم ضبطه وهو يحاول إخراج كميات من المازوت التي يبدو أنه جمعها على مدار فترة زمنية عن طريق سحبها بشكل تدريجي ليتمكن من إخراجها دفعة واحدة.

وأضاف المصدر أن إدارة المستشفى قامت بمتابعة القضية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعيين مسؤولين جدد للإشراف على تشغيل المولدات وإدارة مستودع المحروقات وإجراء جرد دقيق للكميات الموجودة.

وأكد المصدر أن هذه الحادثة لن تؤثر على سير عمل المستشفى، وأنه مستمر في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية للمرضى مجاناً.

جدير بالذكر أن مستشفى حلب الجامعي قدّم خلال فترة الحرب خدمات طبية كبيرة إلى جانب مستشفى الرازي الجراحي الحكومي التابع لوزارة الصحة، مما ساهم بشكل كبير في توفير الرعاية الصحية لسكان المدينة.

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