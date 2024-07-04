هذه الامتيازات التي يحصل عليها أعضاء مجلس الشعب

تزايدت الأخبار مؤخراً حول رفع الحصانة عن بعض أعضاء مجلس الشعب بسبب مخالفات متعددة، مما أثار تساؤلات حول الامتيازات التي يحصل عليها أعضاء المجلس عند انضمامهم إلى دورة تشريعية جديدة، وخاصة مع تكرار الحديث عن مصطلح الحصانة، مما يشير إلى وجود فوائد أخرى يتمتع بها هؤلاء الأعضاء

الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشعب :

السيارة :

أوضح عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، محمد زهير تيناوي، أن المعلومات المتداولة حول الامتيازات مبالغ فيها وغير دقيقة.

على سبيل المثال، بخصوص السيارات، صدر مرسوم جمهوري سابقاً، قبل الأحداث التي مرت بها البلاد، يسمح لأعضاء المجلس باستيراد سيارة معفاة من بعض الرسوم الجمركية، وليس سيارة فاخرة.

وأشار تيناوي إلى أنه منذ بدء الحرب لم يعد بالإمكان استيراد سيارات بسبب العقوبات والوضع الاقتصادي في سورية.

السكن :

كما أشار تيناوي إلى أن هناك مساكن مخصصة لأعضاء مجلس الشعب في إحدى ضواحي دمشق، يحصل عليها الأعضاء عند انتخابهم لفترة تشريعية كاملة ويعيدونها بعد انتهاء تلك الفترة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء من محافظات دمشق، ريف دمشق، القنيطرة، والسويداء لا يحصلون على هذه المساكن نظراً لقرب محافظاتهم من العاصمة.

الحصانة :

وبالنسبة للحصانة، أوضح تيناوي أنها تتعلق فقط بالإجراءات القضائية.

مثلاً، إذا خالف أحد أعضاء مجلس الشعب قانون المرور، فإن الحصانة لا تمنع تسجيل المخالفة، لكنها تمنع استدعاءه للمحكمة إلا بعد رفع الحصانة عنه.

وأشار إلى أنه تم رفع الحصانة مؤخراً عن حوالي 9 أعضاء من المجلس.

وأضاف تيناوي أن هناك اجتماعاً قد عُقد مؤخراً بين اللجنة الدستورية ومكتب المجلس لبحث طلب رفع الحصانة عن عضو جديد.

الراتب :

فيما يتعلق بالجانب المالي، ذكر تيناوي أن راتب عضو مجلس الشعب يبلغ حوالي 700 ألف ليرة سورية، ويشمل ذلك تكاليف السفر إلى المحافظات بعد الزيادات الأخيرة.

أما الحملات الانتخابية للأعضاء، فتموّل من نفقتهم الخاصة.

وختم تيناوي بالقول إن من يرغب في الدفاع عن حقوق الناس ومصالحهم، يجب ألا ينظر إلى هذه الامتيازات.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس بشار الأسد قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2024، والذي حدد يوم الاثنين، 15 يوليو 2024، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدورة التشريعية الرابعة.



أثر برس