كيف يمكن فتح 2.5 مليون حساب جديد خلال 3 أشهر

كشف مدير في القطاع المصرفي نقلاً عن البنك المركزي عدم قبول الوكالات بكل أنواعها لفتح الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم وأنه لابد من حضور صاحب بطاقة الدعم شخصياً إلى المصرف.

وأوضح أن معظم التقديرات تفيد بأنه إضافة إلى الحسابات المفتوحة لدى المصارف سنكون بحاجة لفتح نحو 2.5 مليون حساب جديد خلال 3 أشهر وأن هناك حالة إقبال واسعة على فتح الحسابات الجديدة.

وفي المصرف العقاري بيّن مدير الدفع الإلكتروني سامر سليمان أن فتح الحسابات متاح أثناء ساعات الدوام الرسمي، إضافة إلى الفترة بين الساعة 3 و5 مساءً حيث خصصت هذه الفترة حصراً لفتح الحسابات وأنه لا يمكن القيام بأي خدمات مصرفية خلالها سوى فتح الحسابات، مبيناً أن هناك حالة ضغط شديدة على فتح الحسابات لدى بعض فروع العقاري مثل فرع حمص وفروع دمشق، وخاصة أنه بالأصل هناك ضغط على فتح الحسابات لدى فروع المصرف، مقدراً أنه تم خلال العام الماضي 2023 فتح نحو 100 ألف حساب جديد لدى المصرف.

وعن تكلفة فتح الحساب بيّن أن إجمالي العمولات 24600 منها نحو 12 ألف تعود للمالية في حين يتم وضع 10 آلاف ليرة في الحساب.

وفي التسليف الشعبي بيّن معاون المدير العام عدنان حسن أنه بهدف تسهيل وتسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم، عمم المصرف على فروعه تمديد أوقات الدوام الرسمي حتى الساعة السادسة مساءً، إضافة إلى الدوام يوم السبت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

وأوضح أن العمليات المصرفية خلال فترة الدوام الإضافية ويوم السبت تقتصر على العمليات المرتبطة بفتح الحسابات المصرفية وتفعيلها وتنشيط الحسابات المصرفية الجامدة، من دون القيام بأي عمليات أخرى.

وبالنسبة للوثائق المطلوبة بيّن حسن أنه يكتفى بتقديم وثيقة التعريف الشخصية واستيفاء قيمة العمولات والطوابع وقيمة إصدار بطاقة الصراف الآلي والرقم السري، وأن الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري المركزي (1000) ليرة، كما بيّن أن تكلفة البطاقة 10 آلاف ليرة وطباعة الرقم السري 5 آلاف ليرة.

بينما أوضح مدير في مصرف حكومي، أنه من الأفضل توزيع فتح الحسابات على المصارف تبعاً لتصنيفات يتم تحديدها لتوزيع عبء فتح الحسابات وعدم تركز فتح الحسابات لدى بعض المصارف.

ومع التوجه الحكومي لفتح حسابات لحاملي بطاقات الدعم خلال 3 أشهر تم الطلب من جميع حاملي بطاقات الدعم فتح حسابات مصرفية في حال لم يكن لديهم أي حساب مصرفي لدى أي من المصارف العامة أو الخاصة، وبهدف تسريع وتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين.

كما أصدرت وزارة المالية تعميماً للمصارف العامة لزيادة عدد ساعات الدوام الرسمي في فروعها حتى الساعة السادسة مساءً، إضافة إلى الدوام يوم السبت، على أن تقتصر العمليات المصرفية خلال فترة الدوام الإضافية على العمليات المرتبطة بفتح الحسابات المصرفية وتفعيلها وتنشيط الحسابات الجامدة إن وجدت



الوطن