كيف يمكن أن تتفكك أوروبا إذا عاد ترامب؟

مقال لهال براندز، أستاذ الشؤون الدولية في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، نُشر في مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، يناقش السيناريوهات المتوقعة لأوروبا بعد احتمال خروج الولايات المتحدة من حلف “الناتو” في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

هل تعتبر أوروبا السلمية والديمقراطية والموحدة التي تعرفها العقود القليلة الماضية الحقيقية؟ أم هل هي ما زالت المنطقة المتقلبة والمتمزقة بالصراعات التي كانت عليه قبل عدة قرون؟ ربما تُجيب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر على هذا السؤال إذا فاز دونالد ترامب.

ترامب يفكر في سحب الولايات المتحدة من حلف الناتو منذ فترة رئاسته الأولى، وهناك اعتقاد بأنه قد يفعل ذلك إذا أعيد انتخابه. وليس ترامب وحده ينادي بذلك، بل زعم السيناتور الأميركي جيه دي فانس، أحد أبرز مؤيدي “أميركا أولاً”، أن “حان الوقت لكي تقف أوروبا على قدميها”.

حتى بين من لا يدعمون مباشرة “أميركا أولاً”، تزداد جاذبية الأولويات الدولية المتنافسة، وخاصة في آسيا.

بعد فقدان المظلة الأمنية الأميركية، قد تصبح أوروبا ما بعد الناتو أكثر اعتدالًا مما كانت عليه في السابق، وتثير السؤال عن ما يمكن أن تكون عليه هذه المنطقة في المستقبل.

التفاؤليون يأملون في استمرار ازدهار أوروبا، حتى بعد فقدان الحماية الأمنية الأميركية.

لكن أوروبا، التي أصبحت ثرية ومستقرة وديمقراطية خلال الثمانين سنة الماضية، قد تجد نفسها في مواجهة تحديات جديدة، وربما تعود إلى سياسات أكثر قسوة وفوضوية من تلك التي اتبعتها في الماضي.

في هذا السياق، حذّر الرئيس ماكرون من أن “أوروبا تُحتضر اليوم وقد تموت غداً”.

في عالم “أميركا أولاً”، قد تتجه أوروبا نحو مستقبل مشابه.

أوروبا شهدت تحولات جذرية منذ الحرب العالمية الثانية، إذ نسي الكثيرون كيف كانت القارة يوماً ما بائسة.

أنتجت أوروبا القديمة أعظم المعتدين والطغاة في التاريخ، وأثارت صراعات واسعة النطاق.

كانت أرضًا للحروب الأبدية والاضطرابات المستمرة.

لكن التدخل الأميركي ساهم في تحول أوروبا إلى قوة ديمقراطية واقتصادية بفضل حلف شمال الأطلسي وخطة مارشال.

ساهمت الولايات المتحدة في بناء هذه القارة ومساعدة الدول الأوروبية على التقدم والاستقرار.

الآن، ومع احتمالية انسحاب الولايات المتحدة، يمكن أن تجد أوروبا نفسها مضطرة للتصدي للتهديدات بشكل مستقل، وربما تتجه إلى سياسات أقل ليبرالية وأكثر تحفظًا.

“من السهل التعرف على التحديات المتعلقة بالسيناريو المتفائل. عندما ينادي ماكرون بالتكامل الأوروبي كبديل للهيمنة الأمريكية، يبدو أنه ينسى أن الوحدة الأوروبية وتماسكها قد جاء بفضل الاستقرار الذي توفره واشنطن.

في السابق، عندما انسحبت الولايات المتحدة للسماح للقوى الأوروبية بالتقدم، كما حدث في بداية حرب البلقان في التسعينات، كانت النتيجة في كثير من الأحيان فوضى بدلاً من تماسك استراتيجي.

وكان الاتحاد الأوروبي متقطعًا بشأن كيفية التعامل مع العمليات الروسية حتى شباط/فبراير 2022، حيث تولت واشنطن القيادة بسرعة لدعم أوكرانيا.

لذلك، الدرس هو أن التنسيق بين عدة بلدان ذات مصالح وثقافات استراتيجية متنوعة يعتبر تحديًا كبيرًا ما لم يتم فرض السيطرة وتوفير القيادة.”

“إذا كانت أوروبا المستقلة والقوية جيوسياسياً تبدو رائعة، فمن غير الممكن تحديد قائدها. تطوعت فرنسا دائمًا بسرعة، مما أثار انزعاجًا كبيرًا بين الدول الأخرى، خاصة في أوروبا الشرقية، التي لا تعتقد أن باريس قادرة على ضمان أمنها بنفسها.

بالمقابل، تمتلك برلين الموارد الاقتصادية للقيادة في القارة، لكن الطبقة السياسية هناك تشعر بالقلق من إحياء مخاوف القوة الألمانية.

تم تقبل توحيد ألمانيا بواسطة جيرانها بسبب ضمانات من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بأن برلين لن تسعى للسيادة الأوروبية.”

“صعب جدًا التهرب من الاستنتاج بأن الأوروبيين كانوا مستعدين للتسامح مع الهيمنة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة لا تنتمي جغرافيًا إلى أوروبا وبالتالي يمكنها ممارسة السلطة دون إعادة إحياء التوترات التي عانت منها القارة في الماضي.”

“المشكلة الأخيرة تتعلق بأوروبا القادرة على التعامل بشكل أفضل مع شؤونها الأمنية بعد أن تزايد الإنفاق الدفاعي بمقدار ضعف أو ثلاثة أضعاف في بعض البلدان.

سيشهد الاتحاد الأوروبي استثمارات كثيفة في أسلحة متقدمة مثل الصواريخ والطائرات الهجومية. بفقدان المظلة النووية الأمريكية، قد تسعى بولندا وغيرها من دول خط الجبهة إلى امتلاك أسلحة نووية خاصة بها.”

“لنفترض أن أوروبا تسلحت بجدية في غياب الحماية الأمنية الأمريكية، فإن تطوير القدرات الأوروبية لمواجهة التهديدات الخارجية قد يزيد من الاضطرابات العسكرية الداخلية.

على سبيل المثال، يشكل الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا حماية للأمن المشترك، وفي عالم بلا واشنطن، قد تكون هذه القوات مصدر قلق بالغ.”

“في السيناريو الثاني، تعاني أوروبا المتقلبة من عدم الوحدة، حيث لا تتقاتل دولها بل لا تدعم بعضها البعض. لن تعود أوروبا إلى الفوضى، بل ستظل معرضة للسبات.

لا يستطيع الاتحاد الأوروبي تحقيق القوة العسكرية اللازمة لحماية دول الجبهة الشرقية أو تحرير أوكرانيا. سيجد التحالف نفسه عاجزًا أمام التهديدات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشكلها الصين.

ستجد أوروبا نفسها محاصرة بين روسيا والصين والولايات المتحدة المناوئة في عهد ترامب.”

“هذا هو السيناريو المخيف الذي يقلق ماكرون وقادة أوروبيين آخرين.

تهدف المبادرات الدفاعية الأوروبية إلى تفادي مثل هذا السيناريو. في المدى القريب، ستصبح وجود أوروبا الضعيفة والمنهكة حقيقة مرجحة.”

“إن انسحاب الولايات المتحدة سيضعف حلف الناتو، حيث ستفقد الولايات المتحدة أقوى أعضائها وأكثرها خبرة في القتال، بالإضافة إلى القدرة الاستراتيجية واللوجستية اللازمة للتدخل بفاعلية على الجبهة الشرقية لأوروبا وما وراءها.

سيكون الاتحاد بشكله الجديد مجموعة من الجيوش الأوروبية التي تفتقر إلى التكامل والخبرة العسكرية التي تتمتع بها الولايات المتحدة.”

“إذا كان الاتحاد الأوروبي يجب أن يتعلم درسًا من الحرب الباردة، فإنه يجب أن يكون التعاون بين الدول مبنيًا على التكامل الاقتصادي والسياسي والعسكري.

يتطلب هذا تنسيقًا كبيرًا وإرادة سياسية قوية، ما يعني تجاوز الفروق الوطنية والتخطيط لمستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا للقارة الأوروبية.”

هذه الصياغة المعدلة تحاول تحسين التسلسل والسلاسة والوضوح في النص الأصلي، بالإضافة إلى التركيز على الأفكار الرئيسية والتحديات التي يثيرها.

الميادين