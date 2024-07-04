العميد المنشق أحمد رحال: يحق لتركيا أن تمسح الأرض فينا

قال العميد المنشق عن الجيش العربي السوري، أحمد رحال، خلال حواره مع سياسي تركي، إنه من حق تركيا أن تتدخل في شؤوننا بسبب ما اقترفناه، وأننا لسنا جديرين بأن نكون جزءاً من أي ثورة، مشيراً إلى أن المعارضة إذا أرادت الراحة فعليها أن تستأذن تركيا لتحديد الجانب الذي تريد أن تنام فيه.

وفي سياق متصل، أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات إيجابية حديثاً تجاه الحكومة السورية، مشيراً إلى إمكانية استعادة العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الانقطاع منذ اندلاع الحرب في عام 2011.

وأكد أردوغان أنه لا يوجد أي مانع لإقامة علاقات بين تركيا وسوريا، مشيراً إلى استعداده لعقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد للمساعدة في استعادة العلاقات الثنائية.

وفي سياق آخر، شهد ريف حلب الشمالي الخاضع للاحتلال التركي استنفاراً واحتجاجات غاضبة عقب التصريحات، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات الاحتلال مما أدى إلى وقوع إصابات، وقطع السكان للطرق أمام الشاحنات والمركبات التركية في عدة مناطق بالمنطقة.



وفي تطور آخر، أصدرت بعض الجماعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي بياناً مصوراً أكدت فيه وقوفها إلى جانب السلطات التركية واستعدادها للرد على أي إساءة للرمز الوطني التركي.

وختم أردوغان بتأكيده على ضرورة مواجهة أي تحدي يمس علم تركيا والعمل على تفادي إنشاء دولة إرهابية في المنطقة، معبراً عن استعداده للتقدم في خطوات إضافية نحو التصالح والسلام مع سوريا.

الخبر