تشويش على جي بي إس يربك سائقي وطياري لبنان

في الأسابيع الأخيرة، كان السائق حسين خليل يقود سيارته في شوارع بيروت عندما فاجأته مشكلة تتكرر بشكل متكرر: تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي GPS، مما أثر سلباً على عمله وأداء خدماته كسائق لـ “أوبر”.

يشير خليل إلى أنه في بعض الأحيان، يجد نفسه على الخريطة في أماكن غير صحيحة مثل منطقة رفح الفلسطينية، بينما هو في بيروت اللبنانية.

هذا التشويش يُلحق أضراراً بالنقل الجوي والبري في لبنان، وتعزو السلطات اللبنانية هذه الظاهرة إلى إسرائيل.

حيث يتهم خبراء أمنيون إسرائيل بالتدخل في نظام GPS بهدف إعاقة حركة حزب الله.

ويوضح المحللون أن هذه التقنية الإسرائيلية تستخدم لتزوير إشارات GPS للتأثير على قدرات الأنظمة العسكرية مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة.

التأثير الأكبر يظهر في الملاحة الجوية، حيث تضطر شركة الطيران المدني اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات احترازية بالاعتماد على تجهيزات ملاحية أرضية تحتاطيًا من تداعيات التشويش على أمان الرحلات الجوية.

وتتفق السلطات اللبنانية على ضرورة تحسين هذه التجهيزات لضمان سلامة الرحلات.

يؤكد خليل أنه تعلم أن يتجاهل الخرائط الإلكترونية ويستعيض عنها بالاتصال المباشر بالزبائن لتحديد مواقعهم بدقة أكبر، خاصة في الأوقات التي تكون فيها الخرائط غير دقيقة.

العربية نت