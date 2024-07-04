العقاري.. ٥٠٠ ألف مواطن ليسوا بحاجة إلى فتح حسابات الدعم

في العموم تبقى عمليات فتح الحسابات البنكية في المصارف العامة والخاصة من العمليات السهلة والميسرة ولا تحتاج إلى كثير من الجهد والوقت، لكن عندما يتم الطلب من حاملي ومستفيدي البطاقة الذكية والبالغ عددهم ما يقارب 4.6 ملايين مستفيد بفتح حسابات بنكية لدى المصارف خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، بالتأكيد سيشكل هذا عبئاً على المصارف لجهة الازدحام، ولاسيما في ظل العدد القليل من الموظفين المكلفين بعمل فتح الحسابات لدى المصارف، ومهما كانت الجاهزية الفنية لاستقبال الزبائن المعنيين بفتح الحساب، فإنه من المفترض معرفة عدد الحسابات الممكن منحها لدى كل مصرف.

مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري المهندس سامر سليمان، أوضح أن المصرف لديه أكثر من 500 ألف بطاقة مصرفية، أغلبيتها لموظفي القطاع العام الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

وبيّن سليمان أن هذه الشريحة ليست بحاجة لفتح حساب مصرفي، لكونه موجوداً مسبقاً، وأنه يمكن تحويل أي مبالغ مقررة من الحكومة إلى هذه الحسابات وفق الآلية المعتمدة والمعمول بها حالياً، وبالتالي كلُّ صاحب وحامل بطاقة صراف لا يحتاج إلى فتح حساب بنكي جديد.

وأما بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون حساباً مصرفياً، فيمكنهم مراجعة أي فرع من فروع المصرف لاستكمال إجراءات فتح حساب جديد وتنحصر المتطلبات في إحضار صورة عن الهوية الشخصية وعقد kYc إضافة إلى مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية توضع في الحساب مباشرة، إلى جانب تسديد عمولة فتح الحساب والطوابع التي تدفع لمرة واحدة فقط حيث لا تتجاوز 15 ألف ليرة، علماً أن المصرف مدد الدوام حتى السادسة مساء فقط لقسم الحسابات الجارية لاستقبال الزبائن المعنيين بفتح الحسابات البنكية، منوهاً بأن العنصر البشري قليل في المصارف، حيث يوجد موظف واحد أو اثنان في كل فرع من فروع المصرف معنيان بالحسابات الجارية، وبالتالي هذا يحدد عدد الحسابات المفتوحة يومياً.

تشرين