القبض على شخصين من أفراد عصابة تمتهن سرقة المنازل ليلاً في دمشق

04-07-2024

القبض على شخصين من أفراد عصابة تمتهن سرقة المنازل ليلاً في دمشق

وردت عدة ادعاءات من مواطنين إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق حول قيام أشخاص مجهولين بالدخول إلى منازلهم ليلاً وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية وأجهزة خليوية والكترونية وأثاث منزلي متنوع وذلك أثناء فترة النوم أو تغيبهم عن منازلهم لبعض الوقت.

ونتيجة البحث والمتابعة تمكن فرع الأمن الجنائي بدمشق من تحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض على اثنين منهم بكـ.مين محكم وتبين أنهما يُدعيان (ح ، م) و(ف ، م) 

بالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين على تشكيل عصـ.ابة تمتهن الدخول إلى المنازل ليلاً بواسطة التسلق والكسر والخلع وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية وأجهزة خليوية وأجهزة إلكترونية وأثاث منزلي وبيع المسروقات وتقاسم ثمنها وصرفه على ملذاتهم الشخصية، كما اعترفا بقيامهم بالعديد من عمليات السرقة للمنازل ليلاً في محلات (دمر، مشروع دمر ، قدسيا ، ضاحية قدسيا) ومن عدة أحياء ضمن مدينة دمشق وريفها، تم استرداد أكثر من عشرة أجهزة خليوية وعدد من أجهزة اللابتوب والأجهزة الإلكترونية وسيتم تسليم المسروقات لأصحابها أصولاً.

ما تزال الأبحاث مستمرة عن المتوارين حتى إلقاء القبض عليهم وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.

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