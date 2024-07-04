لماذا لا يلجأ المواطنون للشكوى على الاطباء من الاخطاء الطبية ؟؟

لا يزال ملف "الأخطاء الطبية" من أكثر الملفات الشائكة والتي تؤرق الكثير من المواطنين وتفقدهم الثقة بالأطباء.. مسلسلٌ طالت حلقاته وذهب ضحيته العديد من الأبرياء الذين ذهبوا للمستشفيات لتسكين آلام غير محتملة فخرجوا منها جثثاً هامدة..

ولكن لنقابة الأطباء رأيٌ آخر، فهي ترى أن نسبة الأخطاء الطبية في سوريا ضمن الحدود الطبيعة، وضمن المعدلات المسموح بها عالمياً، وأن هناك أخطاء أدنى بكثير من المعدل العالمي.

أما عن العقوبة ودور القانون أكدت المحامية "منال منير حيدر" بأن "المشرع السوري يعاقب على الأخطاء الطبية الواقعة بموجب أحكام المادتين 550 و 551 من قانون العقوبات، فمن تسبب بوفاة أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، فيعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات".

وتابعت المحامية حديثها: "وإذا نجم عن الخطأ الطبي ضرر يؤدي إلى التعطيل عن العمل لأكثر من عشرة أيام أو أدى إلى استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تشويه أو أية عاهة دائمة أخرى أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة"، مضيفة: "أما إذا كان الإيذاء يؤدي للتعطيل عن العمل لمدة عشرة أيام أو أقل فإن دعوى الحق العام لا تقام إلا بناء على إدعاء شخصي من المتضرر".

وأشارت إلى أن هذه العقوبات تترافق عادة بغرامة مالية قد تكون كبيرة أو صغيرة بحسب حجم الإيذاء الذي لحق بالمتضرر أو كانت تنتهي بالوفاة، وكل خطأ طبي سبب ضرراً للغير يستوجب الحكم عليه بالتعويض على المتضرر وفقاً لأحكام المادة 164من القانون المدني.

وفي نهاية حديثها، كشفت المحامية بأن نسبة الأشخاص الذين يلجؤون للقضاء ويقدمون شكوى لا تتجاوز 10%، لأنهم يرون أن ما حصل هو قضاء وقدر.

صاحبة الجلالة