ليبرمان : لا بديل لإسرائيل سوى الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران

صرح زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، بأنه لا يوجد إدارة فعالة للحرب داخل الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أنه لا مفر من مواجهة إيران بشكل مباشر.

جاء هذا التصريح بعد إعلانه عن التعاون مع زعيم المعارضة يائير لابيد للإطاحة بالحكومة الحالية.

أكد لابيد أيضاً ضرورة مواجهة إيران، منتقداً أداء الحكومة أثناء الحرب واستمرارها فيها.

وكانت إيران قد شنت هجوماً على إسرائيل في أبريل الماضي، رداً على قصف قنصليتها في دمشق، حيث أطلقت عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ تجاه إسرائيل.

وصرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، بأن إيران نفذت عملية ناجحة استهدفت المواقع التي انطلق منها الهجوم على قنصليتها في سورية.

وبعد أيام، ردت إسرائيل باستهداف قاعدة للجيش الإيراني في أصفهان، كما أكدت وسائل إعلام أمريكية، دون أن تعلق إسرائيل رسمياً.

على صعيد آخر، يشهد جنوب لبنان تصعيداً مع حزب الله، وسط تحذيرات دولية من اتساع نطاق الحرب.

حذر الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يؤدي إلى صراع أوسع يشمل إيران وحلفاءها المسلحين.

وأفادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية بأن تنظيمات “كتائب حزب الله” و”حركة النجباء” في العراق أبدت استعدادها للانضمام إلى حزب الله في حال حدوث هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان.

جاء ذلك خلال اجتماع بين فصائل المقاومة العراقية ووزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري كني.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح ببقاء الوضع كما هو في الشمال، مشيراً إلى أن الاستعدادات جارية، دون الخوض في التفاصيل.

وأضاف : “نعلم أن لحزب الله أهدافاً، ونحن ملتزمون بالدفاع القوي ومستعدون للأسوأ.

لن يتم إبعاد حزب الله بالاتفاقيات، بل بفرض الحقائق على الأرض.

ونعمل على إعادة السكان إلى منازلهم في الشمال”.



الرأي اليوم