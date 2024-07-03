مزارعون في السويداء يحتجزون شاحنات أردنية للمطالبة بأموال مستحقة

احتجزت مجموعة من مزارعي محافظة السويداء منذ أكثر من أربعة أيام شاحنات نقل أردنية، وذلك للمطالبة بتحصيل “أموالهم المستحقة” جراء تصدير الفواكه إلى الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفقًا لتقارير شبكة “السويداء 24″، قام المزارعون باحتجاز ثلاث شاحنات أردنية في منطقة ظهر الجبل شرق السويداء، مدعين أن لهم حقوق مالية تفوق قيمتها 90 ألف دينار أردني.

وأفادوا بأن أصحاب الشاحنات المحتجزة لم يسددوا هذه الأموال وتراجعوا عن اتفاقات متعددة لدفعها.

وأصدر المزارعون بيانًا أوضحوا فيه أن التجار المعنيين ماطلوا في تسديد المبالغ المستحقة، وتجاهلوا الاتصالات في الآونة الأخيرة.

وأشاروا إلى أن الأموال المطلوبة هي ثمن برادات لمحاصيل التفاح والليمون تم تصديرها خلال الأعوام 2022-2023-2024.

كما أفادت الشبكة بأن المزارعين استضافوا سائقي الشاحنات الأردنية المحتجزة في منازلهم قبل أربعة أيام، ثم قاموا بتوصيلهم إلى معبر نصيب الحدودي.

وعاد السائقون من المعبر إلى السفارة الأردنية في دمشق في محاولة لحل النزاع واستعادة شاحناتهم، علمًا بأن السائقين ليسوا طرفًا في المشكلة.

وفي بيانهم، ناشد المزارعون “الحكومة الأردنية وعشائر الأردن” للتدخل لحل النزاع من خلال دفع المستحقات المالية المطلوبة من التجار.

وأوضحوا أن الشاحنات المحتجزة تعتبر “أمانة” لديهم ولن يتخلوا عنها حتى يتم دفع المستحقات المالية لأصحابها.

روسيا اليوم