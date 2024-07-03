حماية المستهلك تضبط تلاعب بأوزان اسطوانات الغاز

03-07-2024

حماية المستهلك تضبط تلاعب بأوزان اسطوانات الغاز

في إطار جهودهم المستمرة لمكافحة الغش والاحتيال، تمكن عناصر جهاز حماية المستهلك في حماة من ضبط شخص يدعى (م.و) متلبسًا بالتلاعب بأوزان أسطوانات الغاز المنزلي.

وكان الجاني يقوم بعملية سرقة متقنة، حيث يسحب بعض الأسطوانات من سيارة التوزيع ويُفرغ جزءًا من محتوياتها في أسطوانات فارغة بهدف بيعها لاحقًا في السوق السوداء.

بعد ذلك، كان يعيد الأسطوانات المغشوشة إلى السيارة لبيعها للمواطنين كأنها ممتلئة بالكامل.

تم توثيق المخالفة ومصادرة الأسطوانات التي تم التلاعب بها، وتم فرض غرامة مالية على المخالف تجاوزت 86 مليون ليرة سورية.

صاحبة الجلالة

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