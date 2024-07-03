تسعيرة جديدة للحلاقة… والارتفاع قد يصل لـ 100 بالمئة

كشف سعيد القطان، رئيس جمعية الحلاقين، أن تسعيرة جديدة للحلاقة ستصدر قريباً، مع توقعات بزيادة تصل إلى 100%.

وتختلف أجور الحلاقة وتصفيف الشعر بشكل كبير بين صالونات الحلاقة، حيث يعتمد السعر على عدة عوامل منها موقع الصالون، وسمعة الحلاق، وخبرته، بالإضافة إلى عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

تسجل أسعار الحلاقة وتصفيف الشعر في الأحياء الشعبية والأحياء الراقية أرقاماً متفاوتة:

أسعار قص الشعر النسائي: تتراوح بين 150 ألف ليرة و200 ألف ليرة.

أسعار السيشوار: تصل إلى حدود 250 ألف ليرة.

أسعار الميش: تتراوح بين 500 ألف ليرة و700 ألف ليرة حسب طول الشعر في الأحياء الشعبية، وتصل إلى مليون ونصف في صالونات الأحياء الراقية.

دفع هذا الارتفاع الكبير في الأسعار العديد من السيدات إلى اختيار حلول بديلة مثل قص الشعر وصبغه في المنزل لتجنب التكاليف العالية التي تفرضها صالونات التجميل.

مع الزيادة المتوقعة في تسعيرة الحلاقة، سيضطر الكثيرون إلى البحث عن خيارات أكثر اقتصادية، مما قد يغير مشهد الخدمات التجميلية في الفترة المقبلة.

البعث