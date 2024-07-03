الطاقة الشمسية تتسبب بحرائق في حلب وفوج الإطفاء يقدم نصائح لتفاديها

أعلن فوج إطفاء حلب عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” عن تلقي بلاغ باندلاع حريق في أحد المنازل في حي حلب الجديدة، بجانب جامع الإيمان، اليوم الثلاثاء عند الساعة 11:00 صباحاً.

وأوضح البيان أن فرقة الإنقاذ “الفهود السود” هرعت فوراً إلى موقع الحريق، وتبين أن الحريق نشب في سقيفة المنزل، ويعود سببه إلى منظومة الطاقة الشمسية والإنفيرتر.

تمت السيطرة على الحريق وتأمين الموقع بعد عمليات التبريد والتهوية اللازمة.

أشار فوج الإطفاء إلى تزايد حالات الحرائق الناتجة عن استخدام منظومات الطاقة الشمسية في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، قدم الفوج مجموعة من النصائح لتجنب حدوث مثل هذه الحرائق:

تجنب التحميل الزائد: يجب عدم تحميل منظومة الطاقة الشمسية بأقصى طاقتها، ويفضل أن يكون الحمل الكهربائي أقل من الحد الأقصى بقليل، وذلك لمراعاة درجة الحرارة في المكان.

ضمان جودة التوصيلات: التأكد من جودة القواطع ومتانة الشد والتوصيل المحكم للكابلات. حيث يمكن أن يؤدي الارتخاء والفراغ في المقابس إلى توليد حرارة زائدة تتسبب في شرارة ومن ثم اشتعال اللهب.

استخدام قاطع رئيسي: ينصح بتركيب قاطع رئيسي للخطوط التي يتم سحبها مباشرة من المنظومة لتشغيل بعض الأدوات بشكل مستمر.

تهوية جيدة: التأكد من وجود تهوية مناسبة في المكان، وعادة ما يكون السقف هو الموقع المثالي لذلك.

إزالة المواد القابلة للاشتعال: الأهم من ذلك هو التأكد من عدم وجود أية مواد قابلة للاشتعال مثل الأثاث المهمل، الكراتين، الملابس، البطانيات، والسجاد تحت الأجهزة والقواطع والإنفيرتر.

هذه المواد تسهم بشكل كبير في انتشار الحريق واستفحاله.

الوطن