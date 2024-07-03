03-07-2024
المستشارة لونا الشبل تتعرض لحادث سير وتدخل العناية المشددة
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ذكر المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية في توضيح لوكالة سانا أن المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير علي احد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر اليوم. وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص. سانا
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