المستشارة لونا الشبل تتعرض لحادث سير وتدخل العناية المشددة

03-07-2024

المستشارة لونا الشبل تتعرض لحادث سير وتدخل العناية المشددة

ذكر المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية في توضيح لوكالة سانا أن المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير علي احد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر اليوم. وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص. سانا

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