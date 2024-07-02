أكثر 10 دول عربية استهلاكاً للكهرباء

بحسب تقرير "World Population Review"، يترافق النمو في الاستهلاك العالمي للكهرباء مع الازدهار الاقتصادي وزيادة عدد السكان.

وتعكس الزيادات في نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء التغيرات في هيكلة الاقتصاد، مثل الطلب المتزايد على الأجهزة والإضاءة وتكييف الهواء، والانتقال إلى الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، والتطورات في العمليات الصناعية لإنتاج السلع. نشر الموقع تصنيفاً لاستهلاك الكهرباء في دول العالم لعدة سنوات، وكان آخرها لعام 2021. وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية استهلاكاً للكهرباء وفقاً لبيانات هذا التصنيف:

1- مصر

- 168.32 مليار كيلواط ساعي يبلغ عدد سكان مصر نحو 102 مليون نسمة. ووفقاً للتوقعات الحالية، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان مصر بحلول عام 2078. وينمو السكان حالياً بمعدل 1.94%، وهو معدل يضيف نحو 2 مليون نسمة إلى السكان كل عام.

2- الإمارات العربية المتحدة

- 128.61 مليار كيلواط ساعي بعد النمو السكاني بأكثر من 5 ملايين نسمة في الفترة من 2000 إلى 2010، تباطأ النمو السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ. يبلغ عدد السكان حاليًا 9.89 مليون نسمة.

3- الجزائر

- 68.66 مليار كيلواط ساعي الجزائر تنمو حاليا بوتيرة ثابتة. بحلول عام 2049، من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان الجزائر 60 مليون نسمة وأن يستمر في النمو حتى نهاية القرن. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الجزائر إلى 70.72 مليون نسمة بحلول عام 2099.

4- الكويت

- 64.58 مليار كيلواط ساعي يبلغ معدل النمو السكاني السنوي في الكويت حاليًا 4.0% سنويًا، على الرغم من أن النمو السكاني ظل من الصعب تتبعه ويتقلب كثيرًا، وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فمن المتوقع أن يبلغ عدد سكان الكويت 5.9 مليون نسمة بحلول عام 2050.

5- العراق

- 52.15 مليار كيلواط ساعي ووفقا للتوقعات الحالية، سوف يستمر عدد سكان العراق في النمو لبقية القرن، ليتجاوز 100 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2085، وبحلول نهاية هذا القرن، من المتوقع أن يصل عدد سكان العراق إلى 107.33 مليون نسمة.

6- قطر

- 44.62 مليار كيلواط ساعي في الفترة من 2011 إلى 2012، شهدت قطر معدل نمو مذهل بلغ 7.5%، ولا توجد أي علامات على التباطؤ.

7- المغرب

- 35.39 مليار كيلواط ساعي وفقا للتوقعات الحالية، من المتوقع أن يصل عدد سكان المغرب إلى ذروته عند 47.77 مليون نسمة في عام 2069. وعلى مدى الخمسين عاما الماضية، زاد إجمالي عدد سكان المغرب بنسبة 180%، وارتفع على أساس سنوي لمدة عقد من الزمن.

8- سلطنة عمان

- 32.78 مليار كيلواط ساعي تشهد عمان حاليًا أسرع نمو سكاني منذ خمسين عامًا على الأقل، كما أنها تتمتع بواحد من أسرع النمو السكاني في العالم بمعدل نمو يزيد عن 9% سنويًا. وفي الفترة من 2012 إلى 2013 وحدها، أضافت عمان أكثر من 227 ألف شخص. ويعزى هذا النمو إلى زيادة معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحسن نظام الرعاية الصحية.

9- البحرين

- 31.38 مليار كيلواط ساعي يقدر عدد سكان البحرين نحو 1.498.533 نسمة، وتزايد عدد السكان بشكل كبير مع بداية عام 2000 حيث كان عدد السكان 711 ألف نسمة، ولا يزال التزايد السكاني مستمر حتى هذه اللحظة.

10- ليبيا

- 27.18 مليار كيلواط ساعي ومن المتوقع أن يستمر عدد سكان ليبيا في النمو بوتيرة بطيئة حتى عام 2060، وعندها سيبدأ السكان في الانكماش، وسيستمر عدد السكان في التزايد، ولكن بمعدل أكثر تدريجيًا. وتشير التوقعات الحالية إلى أن عدد سكان ليبيا سيبلغ 7.342.346 نسمة عام 2030، و7.825.251 نسمة عام 2040، و8.123.669 نسمة عام 2050.