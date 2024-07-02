محافظة حماة ترفض رفع أجرة السرافيس

في خطوة أثارت الجدل، رفض المكتب التنفيذي في محافظة حماة تعديل تعرفة أجور النقل، متمسكًا بالتعرفة الحالية التي تبلغ 600 ليرة سورية فقط. جاء ذلك بعد تصريحات عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والشركات في المحافظة، الدكتور أمين العبد الله، الذي أكد تلقي العديد من شكاوى السائقين.

السائقون في حماة أعربوا عن استيائهم من قلة الأجرة، واصفين إياها بـ"الظلم الكبير" في ظل تكاليف الصيانة الباهظة لآلياتهم في المنطقة الصناعية، وارتفاع أسعار قطع الغيار بشكل كبير.

وأوضح بعضهم أن أجرة الراكب الحالية لم تعد كافية لتغطية نفقات معيشة أسرهم، مؤكدين أنها لم تعد مجزية لسائق أو صاحب سرفيس يسعى لتأمين حياة كريمة لعائلته وفقا لما نشره موقع " آثر برس" المحلي.

القرار بإبقاء التعرفة على حالها أثار العديد من التساؤلات حول مدى استجابة السلطات لمطالب السائقين ومدى تأثير هذا القرار على قطاع النقل الداخلي في المحافظة.

جدير بالذكر أن هناك 805 سرافيس نقل داخلي في مدينة حماة يعملون على 23 خطاً، وتظهر بعض الازدحامات على الخطوط مثل حي البعث وموقف المالية والملجأ، بوقت يؤكد الأهالي ان بعض السائقين يتقاضون زيادة عن الأجرة لا سيما في يوم الجمعة أو بعد الساعة 9 ليلاً، إذ يتقاضون 1000 ليرة بدلاً من 600 ليرة سورية، متذرعين بارتفاع ثمن المازوت