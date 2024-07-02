فواتير خرافية للكهرباء المنزلية

أشار الكثير من المواطنين السورين إلى أن رفع أسعار الكهرباء بدءاً من أول آذار، عكس ارتفاعاً كبيراً في قيمة الفواتير الكهربائية للاستهلاك المنزلي، وهناك فواتير تجاوزت الحدود المتوقعة بكثير لتصل إلى مليوني ليرة وأكثر، حتى مع فترات التقنين الطويلة للكهرباء، سواء في مناطق السكن العشوائي، أم في المناطق النظامية.

و أوضح عدد من مراجعي مراكز الكهرباء للاستفسار عما حدث، والتأكد من قيم الاستهلاك، وإن كانت الفاتورة نظامية أم هناك غبن لجهة تقييم الاستهلاك، أن بعضهم لم يستفد شيئاً من المراجعة، حيث قيم الاستهلاك المفروضة كانت بحسب الشرائح المحددة.

و بينت مصادر في وزارة الكهرباء السورية أن كثيراً من الأهالي ممن شهدت فواتيرهم ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق وغير متوقع، لا يعلمون أنه إضافة للاستهلاك المنزلي للكهرباء والأدوات الكهربائية، هناك بطاريات (الليثيوم) التي يشكل شحنها عبئاً كبيراً على الشبكة الكهربائية، فالشخص كان يظن أن البطارية طاقة مجانية، في حين هي غير ذلك، بل طاقة مترددة وفقا لما نشره موقع " آثر برس" المحلي.

بدوره أصبحت الوزارة تصدر إرشادات عبر وسائل الإعلام المرئية حول هذا الموضوع، مع التأكيد على ضرورة إلزام من يمتلك بطارية ليثيوم أن يتم شحنها من الطاقة الشمسية وليس الكهربائية، حيث العبء كبير على الشبكة، علاوة على ذلك فإن الوزارة تدرك قيمة الهدر الناتج عن هذه البطاريات، حيث لا يمكن إعادة تدويرها، وستزيد من التلوث لاحقاً، كما أن الوزارة تعمل في إطار إصدار نص تشريعي وقانوني بحيث يحد من هذا الأمر.

ويؤكد أحد الباحثين أن السوق السورية تشهد تدفقاً كبيراً لبطاريات الليثيوم رغم ما تسببه من هدر كبير على جوانب عدة منها للناحية الكهربائية، وناحية الاستهلاك الكبير، حيث تشكّل عبئاً على الشبكة، إذ تسجل تيارات عالية جداً، فالعداد المنزلي 40 أمبيراً، وهي تستجر الكثير، لذا من الضروري أن يتم شحنها عبر الطاقة الشمسية، وهناك الناحية الاقتصادية، حيث لا يوجد آليات لتدويرها وتختلف عن البطاريات الرصاصية، إذ لا توجد قدرة لإعادة تدويرها والاستفادة منها، ولا أحد يقبل أن يشتريها بعد انتهاء مدة عملها.

يذكر أنه تم رفع أسعار الكهرباء بدءاً من آذار الماضي وفق مايلي:

للأغراض التجارية تم رفعها 3 أضعاف (من 350 إلى 950 ليرة)

للأغراض المنزلية :

ـ الشريحة الأولى تحت 600 كيلو واط تم رفعها من 2 ليرة إلى 10 ليرات.

ـ الشريحة الثانية من 600 – 1000 كيلو واط أصبحت بـ 25 ليرة.

ـ الشريحة الثالثة من 1000 – 1500 تم رفعها من 20 إلى 135 ليرة.

ـ الشريحة الرابعة أكثر من 1500 رفعها من 200 إلى 600 ليرة.

