أسعار الطحين إلى ارتفاع

كشف رئيس جمعية المخابز بدمشق ممدوح البقاعي أن الدراسة التي جرى الحديث عنها مؤخراً لرفع أسعار المعجنات وخبز الصمون والسياحي والكعك وغيرها من المنتجات، تم وضعها في الأدراج لغاية الآن.

وكانت قدمت الجمعية دراسة تقترح تعديل أسعار المعجنات وخبز الصمون والسياحي والكعك وغيرها من المنتجات، بناء على التكلفة.

وأكد البقاعي في تصريح أن الجمود سيد الموقف فلا إقبال على الشراء ولاحركة وذلك منذ قبل عيد الأضحى إلى اليوم، لافتاً إلى أن البيع تراجع نحو 50% خلال شهر رمضان، ثم وصل إلى أقل من 25 % خلال الفترة التي تلتها، والسبب هو انعدام السيولة من الجيوب.

ويصل سعر ربطة الخبز السياحي إلى 15 ألف ليرة، وسط توقعات بارتفاعها في ضوء التسعيرة الجديدة للقمح.

ونوه البقاعي إلى أن الغلاء الذي طال الكهرباء والمازوت وأجور العمال دفع الغالبية من أصحاب المحلات للاكتفاء بأنفسهم في للعمل واستبعاد عمالهم.

ووفقاً لتسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يباع كيلو الكعك مع السمسم بـ25 ألف ليرة، ويتراوح في السوق بين 30- 35 ألف ليرة، أما الكعك بدون سمسم فإن سعره 20 ألف ليرة، وسعر كيلو الصمون 15 ألف ليرة سورية.

ووفقاً لما ذكره البقاعي فإن سعر طن الطحين إلى ارتفاع بعد موسم الحصاد ويباع حالياً 650 مليون ليرة.

وفي متابعة أخرى لأسباب تأخر إصدار النشرة الجديدة لأسعار المعجنات، فقد كشف مصدر أن هناك توجيهاً من وزارة التجارة الداخلية بالتريث في دراسة التسعيرة الجديدة للمعجنات دون ذكر معلومات إضافية عن الأسباب.



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