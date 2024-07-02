كشف ملابسات جريمة قتل فتاة بدير الزور 

وردت معلومات من الهيئة العامة لمشفى الأسد في مدينة دير الزور إلى فرع الأمن الجنائي حول دخول فتاة إليه بالعقد الثالث من العمر مفارقة الحياة بعد العثور عليها مقتولة في مدينة الميادين بالريف الشرقي للمحافظة حيث تبين أنها تدعى (حلا . أ) وبالكشف الطبي تبين أن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس نتيجة لتعرض الفتاة لعدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم.

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي بعد نصب الكمين اللازم من إلقاء القبض على المدعو (ياسر . هـ) بعد الاشتباه به كونه على خلافات شخصية مع المغدورة وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بإقدامه على قـتل الفتاة بالاشتراك مع المدعو (الواثق بالله . ج) حيث تم نصب الكـمين اللازم له من قبل مركز الأمن الجنائي في مدينة الميادين وأثناء إلقاء القبض عليه قام بإطــلاق النـار بشكل مباشر على الدورية وإشهار قنبلة يدوية بالتعاون مع شقيقه وابن عمه اللذان لاذا بعدها بالفرار

تم إحضار المقبوض عليه (الواثق بالله) إلى مركز الأمن الجنائي في الميادين وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قـتل الفتاة بالاشتراك مع المقبوض عليه (ياسر) بعد قيامهما باستدراجها وقـتلها بواسطة خنـجر حديدي حيث كانا تحت تأثير تعاطي المخـدرات وقاما بعدها بالتخلص من أداة الجريمة ولاذا بالفرار.

مازال البحث جاري عن المتواريان لإلقاء القبض عليهما وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية السورية