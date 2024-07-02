تدمير 11 مسيرة أوكرانية فوق بريانسك وبيلغورود والقرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك وبيلغورود وجمهورية القرم.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أراضي روسيا".

وأضاف البيان أنّ أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، اعترضت ودمرت أربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم".

وأمس الإثنين، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنّ الجيش الروسي سيطر على بلدتي نوفوبوكروفسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا، الواقعتين في منطقة خاركوف، مكبدةً الجيش الأوكراني خسائر فادحة.

وسبق ذلك بساعات، إعلان وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية، دمرت وأسقطت 36 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وبريانسك وبيلغورود.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على قريتي سبيرني ونوفوليكساندريفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.