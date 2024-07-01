مادورو يعلن استئناف المحادثات مع واشنطن

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ المحادثات ستستأنف، يوم الأربعاء المقبل، مع حكومة الولايات المتحدة للامتثال للاتفاقات الموقعة في قطر.

وقال مادورو خلال برنامجه الأسبوعي "فلتكن الحوارات علنية وبدون تكهنات".

تأتي تصريحات مادورو قبيل الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، المقررة في 28 تموز/يوليو، التي قال بشأنها إنّه "ليس لدى الولايات المتحدة أي أخلاق للحديث عن النظام الانتخابي الفنزويلي".



وأكد مادورو أنّ "لا أحد سيقوم بخصخصة التعليم العام في فنزويلا".

واقتصادياً، قال مادورو إنّ "شهر حزيران/يونيو هو الفترة التي سجل فيها أدنى معدل تضخم منذ 39 عاماً للاقتصاد الفنزويلي، كما أنّ تحصيل الضرائب كان أكثر بنسبة 160%، مقارنة بشهر حزيران/يونيو من العام الماضي".

وأضاف مادورو أنّه "إذا كان لدينا نظام تبادل قائم على الاقتصاد الحقيقي، فسنكون مثالاً عظيماً لأميركا اللاتينية والعالم".

ودولياً، أكد مادورو أنّ "لفنزويلا تعاون مع الصين في اتفاقيات استراتيجية واسعة النطاق".

وتابع أنّ بوليفيا حطمت الرقم القياسي، حيث هزم الرئيس لويس آرسي مع الشعب محاولة الانقلاب في ساعة واحدة"، مضيفاً أنّه "في الأرجنتين قفزوا إلى الفراغ، والآن يندمون على اختيار مرشح يميني".