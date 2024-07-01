إصابة 18 جنديًا إسرائيليًا في الجولان

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بأن 18 جنديًا أصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف موقعهم في هضبة الجولان المحتلة قرب الحدود اللبنانية، وأن أحدهم يعاني من إصابات خطيرة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن الهجوم وقع في وقت سابق من الأحد، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية ردّت بقصف أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان باستخدام الطائرات الحربية والمدفعية. وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، موضحًا أنه جاء ردًا على ضربات سابقة من الجيش الإسرائيلي.



سكاي نيوزعربية