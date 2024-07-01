إصابة 18 جنديًا إسرائيليًا في الجولان

01-07-2024

إصابة 18 جنديًا إسرائيليًا في الجولان

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بأن 18 جنديًا أصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف موقعهم في هضبة الجولان المحتلة قرب الحدود اللبنانية، وأن أحدهم يعاني من إصابات خطيرة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن الهجوم وقع في وقت سابق من الأحد، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية ردّت بقصف أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان باستخدام الطائرات الحربية والمدفعية. وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، موضحًا أنه جاء ردًا على ضربات سابقة من الجيش الإسرائيلي.


سكاي نيوزعربية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...