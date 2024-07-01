من هما المرشحان المؤهلان في انتخابات الرئاسية الإيرانية

أسفرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في إيران عن تقدم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان على منافسه المحافظ سعيد جليلي.

وأشارت وزارة الداخلية الإيرانية إلى ضرورة إجراء جولة ثانية من الانتخابات الجمعة المقبل، حيث لم يتمكن أي من المرشحين من تحقيق أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.

وبهذا، سيتوجه بزشكيان وجليلي إلى جولة جديدة لحسم السباق وتحديد هوية الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلفًا لإبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي.

إذن، من هما بزشكيان وجليلي، المرشحان المتنافسان على الرئاسة في إيران؟



مسعود بزشكيان، ولد في سبتمبر 1954 في مهاباد، من أب إيراني أذربيجاني وأم إيرانية كردية.

بزشكيان هو جراح قلب وأستاذ في جامعة تبريز للعلوم الطبية، كما أنه سياسي إصلاحي يمثل حاليًا مقاطعة تبريز وأوسكو وأزهر شهر في البرلمان الإيراني، ويشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب منذ 2016.

بدأ بزشكيان مسيرته السياسية في إدارة محمد خاتمي كنائب لوزير الصحة في عام 1997، وتولى منصب وزير الصحة بين عامي 2001 و2005.

ترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2013، ثم انسحب، وكرر ترشحه في 2021 لكنه انسحب مجددًا.

بزشكيان، المعروف بتأييده القوي للحرس الثوري الإيراني، هو أيضًا مدرس قرآن وعضو نشط في جمعية الصداقة الإيرانية التركية.

بعد أن فقد زوجته وأحد أطفاله في حادث سيارة عام 1993، قام بتربية أبنائه الثلاثة بمفرده ولم يتزوج مرة أخرى.

سعيد جليلي، من مواليد مشهد في سبتمبر 1965، هو سياسي ودبلوماسي إيراني محافظ.

تولى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي من 2007 إلى 2013، وهو حاليًا عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، ويعرف بكونه مفاوض بارز في الملف النووي الإيراني.

جليلي شغل سابقًا منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأمريكية منذ 1989.

ترشح جليلي في الانتخابات الرئاسية عام 2013 واحتل المركز الثالث، كما ترشح في انتخابات 2021 لكنه انسحب لصالح إبراهيم رئيسي.

يُعرف جليلي بلقب “الشهيد الحي” نظراً لإصابته خلال الحرب العراقية الإيرانية، ويحمل دكتوراه في العلوم السياسية ويُدرّس “الدبلوماسية النبوية” في جامعة الإمام الصادق.

وهو متقن للغات العربية والإنجليزية إلى جانب الفارسية، ويُعد من الشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي.

يُقال إنه قريب من مجتبى خامنئي ويعتبر مفاوضاً صارماً يدافع بقوة عن البرنامج النووي الإيراني دون تقديم تنازلات كبيرة.

تزوج من الطبيبة فاطمة سجادي في عام 1992 ولهما ابن واحد.



RT