تحذير أوروبي للبنان من الضربة الاسرائيلية

كشف الإعلامي اللبناني البارز سامي كليب عن وجود احتمال لضربة إسرائيلية قريبة على لبنان، مشيرًا إلى أن المخابرات الأوروبية نقلت هذا التحذير إلى نظيرتها اللبنانية خلال الشهر الجاري.

وأوضح كليب، المعروف بحواراته الجريئة مع الزعماء العرب والقادة السياسيين، أن المعلومات تشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي قد يحدث في الشهر المقبل.

جاءت تصريحات كليب خلال مقابلة تلفزيونية معه على قناة mtv.

في سياق متصل، أشار مراسل القناة 12 الإسرائيلية إلى فشل إسرائيل على المستوى الاستراتيجي في الشمال، مما أدى إلى إجلاء 60 ألف شخص من منازلهم، بينما لا يزال 60 ألفًا آخرين في مناطق الخطر، مما يعرض حياتهم للخطر.

وعبّرت القناة عن قلق إسرائيل من التدخل الإيراني في الحرب الحالية، خاصة بعد تأكيد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن مشاركة محور المقاومة بالكامل في حال حدوث عدوان على لبنان أمر وارد.

من جانبه، صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بأن التهدئة في غزة قد تساهم في تهدئة الأوضاع في شمال إسرائيل، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب سيؤدي إلى إنهاء الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وشدد لبيد على ضرورة تجنب هجوم إسرائيل على إيران بمفردها، مؤكدًا أهمية تعبئة العالم لهذا الهدف، مضيفًا أن إسرائيل بحاجة إلى عامين لتعزيز جهودها السياسية والعسكرية.

وفي نفس السياق، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة عبر منصة “أكس” أن الأخبار التي تنشرها إسرائيل بشأن نيتها شن هجوم واسع على لبنان هي مجرد دعاية وحرب نفسية.

ومع ذلك، أشارت البعثة إلى أن “المشاركة الكاملة لمحور المقاومة” هي أحد الخيارات المطروحة في حال اندلاع حرب شاملة.

وأوضحت أن هجومًا إسرائيليًا شاملاً على لبنان سيؤدي إلى اندلاع حرب قاسية.

البوابة