أكد رجل الأعمال البارز كيم دوت كوم أن المناظرة الرئاسية بين الرئيس الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، قد أظهرت أن الولايات المتحدة تواجه خطر الانهيار قريباً.

وعبر تغريدة على حسابه في منصة “إكس”، صرح دوت كوم قائلاً: “لم يشاهد الأمريكيون وحدهم المناظرة بالأمس، بل تابعها العالم بأسره. نهاية الإمبراطورية باتت وشيكة”.

وفي سياق متصل، أعربت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا عن قلقها بعد مشاهدة المناظرة بين بايدن وترامب.

وأشار دوت كوم إلى أن سمعة الحكومة الأمريكية قد تضررت بشكل كبير بعد هذا الحدث، وأن استعادة تلك السمعة أصبحت أمراً مستحيلاً.

وذكر رجل الأعمال أن الحروب التي تخوضها واشنطن بالوكالة، والدعاية المستمرة، وقيادة من وصفه بـ “الزعيم المختل عقلياً”، ستقود الولايات المتحدة نحو كارثة وشيكة.



يُذكر أن أول مناظرة متلفزة بين الرئيس بايدن وسلفه ترامب قد جرت يوم الخميس الماضي في أتلانتا بولاية جورجيا، وكانت الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة التي تُقام بدون حضور الجمهور أو الصحفيين، واستمرت لمدة 90 دقيقة.

روسيا اليوم