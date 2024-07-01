وزارة الثقافة تؤجر قلعة دمشق لزفاف أحد أبناء الأثرياء

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة المشوح أن أي مواطن، بغض النظر عن صفته، يمكنه تقديم طلب للحصول على تصريح لإقامة فعالية أو حتى حفل زفاف في قلعة دمشق.

وأوضحت أن الأمر لا يقتصر على رجال الأعمال فقط، بل يتطلب الحصول على الموافقات اللازمة ودفع الرسوم المحددة، والتي يتم تحديدها وفقًا للعقد المبرم بين مقدم الطلب والمديرية العامة للآثار والمتاحف.

وذكرت أن من بين الشروط التي يمكن أن يلتزم بها الطرف الذي يرغب في إقامة الحفل، هو ترميم جزء من القلعة أو دفع الرسوم المقررة بالإضافة إلى الترميم.

وأضافت المشوح أن الرسوم يتم دفعها نقداً في البنك المركزي، وأن الوزارة لا تتلقى أي مبالغ مالية بشكل مباشر.

وفي هذا السياق، أشار مصدر مسؤول في المديرية العامة للآثار والمتاحف إلى أن أحد رجال الأعمال قدم طلبًا لإقامة حفل زفاف لابنه وحصل على الموافقة اللازمة.

صاحبة الجلالة