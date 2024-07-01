بسبب الفساد…إعفاءات في مديريتي التموين ومحروقات اللاذقية

كشفت مصادر مطلعة في محافظة اللاذقية عن إعفاء عدد من الموظفين في مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وفرع المحروقات، إثر اكتشاف عمليات فساد مرتبطة بالمحروقات.

وأوضحت المصادر أنه تم إعفاء رئيس دائرة المقاييس والمكاييل في مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية ونقله إلى المؤسسة السورية للتجارة، إضافة إلى إعفاء عدد من الموظفين الآخرين في الدائرة ونقلهم إلى مواقع أخرى.

وأشارت المصادر أيضًا إلى أنه تم إعفاء أربعة مدراء مراكز تعبئة، وهم مدير مركز تعبئة كراج انطلاق اللاذقية، ومدير مركز تعبئة انطلاق جبلة، ومدير مركز تعبئة كراج الفاروس، ومدير محطة الشاطئ، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

الوطن