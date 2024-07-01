من هم المرشحون المحتملون لخلافة بايدن؟

تراجع أداء جو بايدن في المناظرة الأخيرة أثار قلق الديمقراطيين حول قدرته على الاستمرار في السباق الرئاسي.

عقب المناظرة، تزايدت الشكوك بين الديمقراطيين حول جاهزية بايدن للاستمرار كمرشح للحزب، ودعا البعض إلى البحث عن بديل مناسب.

المناظرة التي استمرت 90 دقيقة كشفت ضعف أداء بايدن أمام خصمه دونالد ترامب، مما دفع الديمقراطيين للتساؤل حول ما إذا كان بايدن قادرًا على مواصلة السباق الانتخابي.

وبحسب تقرير لـ “سي إن إن”، فإن عملية استبدال بايدن لن تكون سهلة، حيث يُعتبر المرشح الأساسي للحزب الديمقراطي والاختيار الأوسع للناخبين الأساسيين.

احتمالات الانسحاب

خيار انسحاب بايدن أصبح موضوعًا جديًا داخل الأوساط الديمقراطية، مع طرح أسماء مرشحين محتملين لخلافته.

على الرغم من أن بايدن لم يواجه معارضة كبيرة خلال الموسم التمهيدي، فإن انسحابه بعد معظم الانتخابات التمهيدية أو خلال المؤتمر سيستلزم من المندوبين اختيار مرشح جديد.

حدد الحزب الديمقراطي موعدًا نهائيًا في 22 يونيو لاختيار أكثر من 3900 مندوب، معظمهم ملتزمون حاليًا بدعم بايدن.

هؤلاء المندوبون لم يلتزموا فقط بالتصويت لصالح بايدن، بل تم اعتمادهم أيضًا من خلال حملته.

حتى لو قررت أغلبية المندوبين اختيار مرشح جديد، فإن ذلك سيتطلب تغييرات كبيرة في صفوف مؤيدي بايدن.

وهذا يعني أن انسحاب بايدن سيتطلب مشاركة كبيرة من مناصريه في اختيار البديل.

من قد يحل محل بايدن؟

من المتوقع أن تكون نائبة الرئيس كامالا هاريس واحدة من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة بايدن في حال انسحابه.

ومع ذلك، هناك مرشحون محتملون آخرون، مثل حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم وحاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر، الذين قد يتنافسون أيضًا على الترشح ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

معركة الخلافة

العملية الأولى لاستبدال بايدن ستبدأ عبر المندوبين في المؤتمر الديمقراطي، وقد تستغرق عدة جولات من التصويت لاختيار مرشح جديد.

كامالا هاريس، التي تُعتبر البديل الأول، تواجه تحديات بسبب انخفاض نسبة تأييدها والتي تصل إلى 39.4٪، بالإضافة إلى منافسة قوية داخل الحزب.

هل يصبح نائب الرئيس هو المرشح تلقائيًا؟

في حال أصبح الرئيس غير قادر على مواصلة السباق بعد فوزه بترشيح الحزب، فإن التعديل الخامس والعشرون ينص على انتقال نائب الرئيس إلى الرئاسة، لكن قواعد الحزب ستحدد من سيصبح مرشح الحزب.

مرشحون محتملون آخرون

حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم وحاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر وحاكم إلينوي جي بي بريتزكر يعتبرون مرشحين محتملين، لكنهم يفتقرون إلى الشهرة الواسعة.

من غير المؤكد ما إذا كان نيوسوم، الذي دعم بايدن بقوة بعد المناظرة، سيواجه هاريس في المؤتمر.

ميشيل أوباما.. احتمال وارد

هناك حديث عن احتمال تقديم ميشيل أوباما كمرشحة، رغم تأكيدها المتكرر على عدم رغبتها في الترشح.

تبقى احتمالية انسحاب بايدن من السباق الرئاسي واردة، ومع تدهور حالته الصحية، يبقى اختيار بديل له مفتوحًا على كافة الاحتمالات.

قد يتطلب الأمر حدثًا كبيرًا حتى يغادر أي مرشح السباق بين مؤتمر ترشيح الحزب والانتخابات العامة في نوفمبر.

العربية نت