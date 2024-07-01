استشهاد 4 عسكريين بهجوم لداعش في ريف حمص

استشهد فجرالأحد 30/6/2024 أربعة عسكريين سوريين، بمن فيهم ضابط، في هجوم نفذه تنظيم “داعش” الإرهابي على نقطة تابعة للجيش السوري في ريف حمص الشرقي.

وهاجمت مجموعة من “داعش”النقطة العسكرية لبلدة تل شهاب بناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي، ما أسفر عن استشهاد أربعة عسكريين، بمن فيهم ضابط برتبة ملازم أول.

وفي حادث آخر في يونيو الماضي، استشهد على الأقل 16 عسكريا سوريا بتنظيم “داعش” الإرهابي في حقل ألغام بمنطقة صحراوية وسط سوريا.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، يقوم الجيش السوري حالياً بعمليات تمشيط في بادية السخنة بريف حمص الشرقي للبحث عن عناصر التنظيم الإرهابي.

وفي حملة عسكرية واسعة في الأسابيع الأخيرة، شن الجيش العربي السوري بدعم جوي من سلاح الطيران الروسي عمليات عسكرية في منطقة البادية وسط سوريا، بعد تحرير محافظة دير الزور من قبضة “داعش” قبل ست سنوات.

الحملة بدأت في ساعات الصباح الباكر من الخميس 6 يونيو، وشملت ثماني محاور رئيسية من منطقة الرصافة بمحافظة الرقة وأثريا بريف حماة والشيخ هلال بريف حلب، حيث تم تنفيذ ضربات جوية مكثفة استهدفت مواقع المجموعات المسلحة التابعة لـ”داعش” في البادية السورية العميقة.

وأكدت المصادر أن الحملة تشارك فيها قوات من الفرقة 25 والفرقة الرابعة والحرس الجمهوري في الجيش العربي السوري، مدعومة بدبابات ومدرعات، وتتلقى حماية جوية مكثفة من الطيران الروسي والسوري، بالإضافة إلى مشاركة طائرات “بي – 52″ المعروفة بـ”حوامة التمساح”.

وأشارت المصادر إلى أن فلول “داعش” ومجموعات مسلحة أخرى يعيشون حالة من الهزيمة، حيث تم تدمير جميع معاقلهم ومواقعهم في مناطق متفرقة بالرصافة وزملة ومحيط حقل التوينان النفطي وقلعة الرصافة ومحيطها.