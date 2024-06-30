الجيش يستهدف النصرة والطيران يقصف دواعش البادية

استهدف الجيش العربي السوري أمس، بنيران مدفعيته الثقيلة مواقع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في ريف إدلب الجنوبي، وذلك رداً على خرقه اتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد، تزامناً مع تكبيد سلاح الجو تنظيم داعش الإرهابي خسائر في الآليات والأرواح ببادية حمص الشرقية.



وبيّن مصدر ميداني، أن الجيش دك بمدفعيته مواقع للإرهابيين في كنصفرة وسفوهن وكفرعويد بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وفي أطراف معارة النعسان بالريف الشرقي.



وأوضح أن ضربات الجيش المدفعية كانت رداً على مجموعات إرهابية مما تسمى غرفة عمليات «الفتح المبين» التي يقودها تنظيم «النصرة» الإرهابي، كانت اعتدت على نقاط عسكرية في محور كفر بطيخ بريف إدلب الشرقي.



وفي البادية الشرقية، خاضت وحدات مشتركة من الجيش والقوات الرديفة اشتباكات ضارية مع خلايا من تنظيم داعش في بادية حمص الشرقية.



وبيّن مصدر ميداني، أن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، شن غارات على مواقع للدواعش في بادية الرصافة جنوب الرقة.



وأوضح أن الغارات الجوية طالت أيضاً تحركات مؤللة للدواعش في منطقتي السخنة وتدمر من بادية حمص الشرقية، ما أسفر عن تدمير دراجات نارية وعربات بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة، بمن كان فيها من إرهابيين.



من جهة ثانية أعلنت وزارة الدفاع في الإدارة التركية حسب وكالة «الأناضول» تحييد 10 إرهابيين من «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً وذلك في شمال سورية والعراق.



وذكرت الوزارة أن قواتها تمكنت من تحييد 6 إرهابيين في منطقة «عملية المخلب» شمال العراق، و4 إرهابيين في شمال سورية.



في سياق آخر استقدمت قوات ما يسمى «التحالف الدولي» الذي يقوده الاحتلال الأميركي طائرة شحن تحمل معدات عسكرية ومواد لوجستية من العراق إلى قاعدة خراب الجير غير الشرعية بريف رميلان شمالي الحسكة، وذلك وفق ما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.



وحسب المصادر ذاتها شنّ مقاتلو العشائر العربية هجوماً عنيفاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدفوا من خلاله، نقاطاً عسكرية تابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في بلدتي محيميدة والحصان غربي دير الزور، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.



من جهتها ردت «قسد» المدعومة من الاحتلال الأميركي بقذائف الهاون على مدينة الميادين.

الوطن