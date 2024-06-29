تسعيرة جديدة للحلاقة... والارتفاع قد يصل لـ 100 بالمئة

29-06-2024

تسعيرة جديدة للحلاقة... والارتفاع قد يصل لـ 100 بالمئة

اوضح رئيسُ جمعية الحلاقين سعيد القطان انه سيتمّ صدور تسعيرة جديدة في الفترة القادمة والارتفاع فيها قد يصل إلى 100%.

وتتفاوت أجور الحلاقة وتصفيف الشعر بين صالون وآخر لتسجل أرقاماً غير ثابتة تحدّدها المنطقة التي يقع فيها الصالون واسم الحلاق وخبرته وشهرته وعدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت أسعار قصّ الشعر النسائي ما بين 150 ألف ليرة إلى 200 ألف، وأسعار السيشوار بحدود 250 ألف ليرة، بينما يتراوح الميش بين 500 إلى 700 ألف ليرة حسب طول الشعر في الأحياء الشعبية، في حين وصل سعر الميش في صالونات الأحياء الراقية إلى مليون ونصف، ودفع هذا “الغلاء الجنوني” الكثير من السيدات لقصّ الشعر وصبغه في المنزل للتخلّص من تلك التكاليف.


البعث

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