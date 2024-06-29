العنب : قائمة بأكبر 10 دول في العالم من حيث الإنتاج والتصدير والاستيراد

العنب، هذه الفاكهة الصيفية اللذيذة، تنتشر بشكل واسع في أنحاء العالم، خاصة في مناطق البحر الأبيض المتوسط، وعلى نطاق واسع في قارتي آسيا وأفريقيا والأميركتين.

إن إنتاج عنب المائدة وصل إلى أكثر من 28.4 مليون طن في موسم 2022/2023، وهو ما يعززه زيادة الإنتاج في الصين، الدولة الرائدة عالمياً في إنتاج العنب.

أكبر 10 دول منتجة للعنب في العالم

وفقاً للبيانات الصادرة عن خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، إليكم قائمة بأكبر 10 دول منتجة لعنب المائدة في موسم 2023- 2024 :

الصين : 13.5 مليون طن (48% من الإنتاج العالمي)

الهند : 2.95 مليون طن (10%)

تركيا : 1.9 مليون طن (7%)

البرازيل : 1.75 مليون طن (6%)

أوزبكستان : 1.7 مليون طن (6%)

مصر : 1.57 مليون طن (6%)

الاتحاد الأوروبي : 1.3 مليون طن (5%)

الولايات المتحدة : 878 ألف طن (3%)

بيرو : 776 ألف طن (3%)

تشيلي : 775 ألف طن (3%)

أكبر 10 دول مصدرة للعنب في العالم

وفقاً لمنصة “ستاتيستا” ومنصة “بروديوس بلو بوك”، إليكم قائمة بأكبر 10 دول مصدرة لعنب المائدة في موسم 2022-2023 :

البيرو : 593 ألف طن

تشيلي : 497 ألف طن

الصين : 389 ألف طن

جنوب أفريقيا : 285 ألف طن

الهند : 282 ألف طن

الولايات المتحدة : 247 ألف طن

تركيا : 227 ألف طن

المكسيك : 209 آلاف طن

الاتحاد الأوروبي : 173 ألف طن

مصر : 170 ألف طن

أكبر 10 دول مستوردة للعنب في العالم

وفقاً للبنك الدولي، إليكم قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للعنب الطازج في عام 2023:

الولايات المتحدة : 817.2 ألف طن

ألمانيا : 346.7 ألف طن

هولندا : 338.3 ألف طن

المملكة المتحدة : 258.8 ألف طن

كندا : 173.5 ألف طن

الصين : 166.7 ألف طن

فرنسا : 126.3 ألف طن

بولندا : 125 ألف طن

هونغ كونغ : 111.4 ألف طن

المكسيك : 92 ألف طن



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