اختيار شركة خاصة للفحص الفني للسيارات!

أعلن وزير النقل زهير خزيم، عن إصدار دليل استرشادي موحد سيتم تطبيقه في جميع مديريات النقل في المحافظات خلال الأيام المقبلة.

وأكد الوزير على أهمية هذا الدليل في توحيد إجراءات العمل وتبسيطها، مما يسهل على المواطنين ويقلل من الجهد والوقت المبذول في إنجاز المعاملات، ويحد من أي اختلافات أو تفسيرات متباينة بين مديرية وأخرى.

وأوضح خزيم أن عدد المركبات المسجلة في سورية تجاوز 2.4 مليون مركبة من مختلف الأنواع.

وأشار إلى أن الدليل الجديد سيغطي العديد من جوانب عمل مديريات النقل، بما في ذلك موضوعات مثل سعة المحركات، والمحاور، والكبائن، والرخص، وبطاقات الميكانيك، وتجهيزات الطباعة للمركبات والدراجات النارية، إضافة إلى تطوير النظام الإلكتروني المعتمد، وتفعيل الدفع الإلكتروني والأتمتة والربط الشبكي.

كما تطرق الوزير إلى مناقشة توزيع العاملين بشكل متوازن وآليات عمل لجان نقل الركاب في المحافظات، والتنسيق مع السلطات المحلية لتلبية متطلبات تقديم خدمة حضارية للمواطنين.

وشدد على أهمية الاستماع إلى الشكاوى ومتابعتها، ودراسة افتتاح دوائر نقل فرعية عند الحاجة، وتوفير تسهيلات للآليات الثقيلة والزراعية.

وفيما يتعلق بالفحص الفني للمركبات، أشار الوزير إلى أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل لتجهيز هذا المشروع ليكون جاهزاً خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن شركة وطنية خاصة تعمل حالياً على توفير التجهيزات الفنية اللازمة لإجراء فحص فني متكامل ومتوافق مع المعايير الحديثة، بحيث يتم ذلك تحت إشراف مهندسي النقل وبآليات مدروسة بدقة، لضمان تقديم خدمة فحص فني نموذجية للمركبات.

وفقاً لصحيفة “الوطن” تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود تحسين وتطوير خدمات النقل في سورية، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء في مديريات النقل بمختلف المحافظات.



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