ما الوقت المثالي للذهاب إلى النوم؟

أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة إكستر في إنجلترا أن النوم في وقت محدد وثابت كل ليلة يلعب دوراً حيوياً في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تفاصيل الدراسة

شملت الدراسة أكثر من 88 ألف رجل وامرأة بمتوسط أعمار يبلغ 61 عاماً، وتمت متابعة أنماط نومهم باستخدام أجهزة إلكترونية على معاصمهم خلال الفترة من 2006 إلى 2010.

تمت متابعة المشاركين على مدار أسبوع كامل، وتحليل البيانات لتحديد العلاقة بين أوقات النوم المعتادة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك وفقاً لما نشره موقع “Mail” الروسي.

نتائج الدراسة

أظهرت الدراسة وجود ارتباط قوي بين قلة النوم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كانت النتائج تشير إلى أن الأفراد الذين يعانون من قلة النوم هم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية، السكتات الدماغية، قصور القلب، ونقص التروية الدموية للقلب.

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون بين الساعة 10 و11 مساءً هم الأقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنةً بأولئك الذين ينامون في أوقات أخرى.

وكانت نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أعلى بنسبة 25٪ لدى الأشخاص الذين ينامون بعد منتصف الليل، مقارنةً بأولئك الذين ينامون بين الساعة 10 و11 مساءً.

كما أن الذين ينامون قبل الساعة العاشرة مساءً معرضون لخطر الإصابة بنسبة 24٪، والذين يذهبون للنوم بين الساعة 11 ومنتصف الليل معرضون لخطر بنسبة 12٪.

أهمية تنظيم وقت النوم

أكد الباحثون أن النوم في نفس الوقت كل ليلة يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، والتي تتحكم في العديد من الوظائف الحيوية، بما في ذلك صحة القلب.

وأوضحوا أن هناك “نقطة زمنية” في الدورة اليومية للجسم، تقع بين الساعة 10 و11 مساءً، حيث تعمل جميع أجهزة الجسم بشكل متزامن.

وأشاروا إلى أن أي انحراف عن هذه “النقطة”، سواء بالنوم قبلها أو بعدها، قد يؤدي إلى تعطيل عمل الساعة البيولوجية الداخلية، مما ينتج عنه عواقب صحية سلبية.

الالتزام بوقت نوم ثابت ليس فقط يعزز صحة القلب، بل يساعد أيضاً في تحسين الجودة العامة للحياة والنوم.

مصراوي