يمنع تساقط الشعر ويعزز نموه.. علاج جديد واعد للثعلبة البقعية

قام فريق من العلماء في جامعة هارفارد بتطوير تقنية تستخدم لاصقات إبر دقيقة غير مؤلمة تحمل دواءً ينظم المناعة.

استخدم هذا العلاج بنجاح لإعادة نمو الشعر في فئران مختبر مصابة بالثعلبة خلال فترة قصيرة، ونشرت هذه الدراسة في دورية Advanced Materials.

الثعلبة البقعية هو مرض مناعي ذاتي يؤدي إلى تساقط الشعر بسبب هجوم الخلايا التائية على بصيلات الشعر.

العلاجات الحالية التي تقوم بقمع الجهاز المناعي توفر فوائد مؤقتة، بينما يهدف العلاج الجديد إلى تعزيز الخلايا التائية التنظيمية دون التأثير على قدرة الجهاز المناعي على محاربة العدوى.

يتكون العلاج من رقعة إبر دقيقة تحتوي على مركبات مثل CCL22 و IL-2 التي تساعد في جذب وتضخيم الخلايا التائية التنظيمية.

توفر الرقعة التوصيل المباشر للدواء إلى الجلد، مما يزيد من فعالية العلاج دون أن يسبب أي ألم.

نتائج الدراسة أظهرت نمو الشعر مجددًا في الفئران خلال ثلاثة أسابيع من استخدام الرقعة، واستمر هذا النمو خلال فترة المراقبة.

يأمل الباحثون في استخدام هذه التقنية لعلاج أمراض جلدية أخرى مثل البهاق والصدفية في المستقبل.

بهذا العلاج المبتكر، يمكن أن يكون هناك حلاً طويل الأمد لمرضى الثعلبة البقعية دون التأثير على نظام المناعة العام للجسم.



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