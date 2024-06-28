نائب وزير الخارجية السعودي يلتقي السفير السوري في بلاده

28-06-2024

نائب وزير الخارجية السعودي يلتقي السفير السوري في بلاده

التقى الدكتور أيمن سوسان سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ، وفي هذا الصدد أعرب الجانبان عن الارتياح للتطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين والإرادة والرغبة في تعزيزها على كافة الأصعدة.

حضر اللقاء غازي العنزي مدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية في وزارة الخارجية السعودية والوزير المستشار إحسان الرمان من السفارة السورية في الرياض.

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