لماذا لا تتولى الحكومة السورية بنفسها فتح حسابات بنكية لمن لا يملكونها؟

طالما ان جميع البيانات المطلوبة لفتح الحسابات البنكية لحاملي البطاقة الذكية متوفرة لدى الشركة المصدرة للبطاقة، اي لدى جهة حكومية، فيمكن بسهولة فتح حسابات عبر البنوك الحكومية لمن ليس لديه حساب.

سيكون هناك عدد ليس قليل من كبار السن اصحاب البطاقات الالكترونية ولا يملكون حساب بنكي، وإجراء كهذا سيجنبهم عناء الحضور لفروع البنوك، بعضهم يقطن في الريف وأماكن بعيدة، هذا الاجراء ايضاً سيجنب البنوك الازدحامات البشرية التي ستتشكل جراء ذلك.

و بحسب ما نقله موقع "المشهد أونلاين" فإنه ليس من الضروري ان يودع هؤلاء اي مبلغ في رصيد الحساب، على اعتبار انه مخصص لتحويل اموال الدعم، واذا كان لا بد من وجود رصيد، لابأس ان تضع الحكومة الرصيد المطلوب من حسابها (ضد السحب) كإجراء حسن نية وتقرب من ثقة المواطن.



يمكن لهؤلاء الذين لا يملكون حسابات بنكية مثلاً ان يتقدمو بطلب فتح حساب مصرفي عبر تطبيق (وين) أو أي طريقة تواصل الكترونية تؤمنها البطاقة الذكية، وهذا الأمر يفترض انه متوفر وسهل.



فهد كنجو- المشهد أونلاين