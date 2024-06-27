أعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه

يعد الإجهاد الحراري، الذي تزداد حالات الإصابة به خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، "قاتلًا صامتًا"، لتسببه بالوفاة في الحالات المتقدمة.

والإجهاد الحراري، حالة طبية "خطيرة" تحدث عندما يصاب الجسم بفشل في تنظيم حرارته الداخلية بشكل فعال نتيجة للتعرض المفرط للحرارة.

وبحسب ما نقل موقع قناة "الحرة" عن أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري الدكتور ضرار بلعاوي، فإنه في ظل هذه الظروف المناخية القاسية، تسجل وفيات مقلقة تعزى إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وتتراوح أعراض الإجهاد الحراري بين الخفيفة والشديدة، منذرة بخطورة الحالة.

ويمكن أن تبدأ الأعراض بالصداع، والدوار، والغثيان، والتعرق الغزير، والإرهاق.

لكن إهمال هذه الأعراض وعدم اتخاذ التدابير اللازمة قد يؤدي إلى تفاقم الحالة وظهور أعراض أشد خطورة كالإرهاق الشديد، والتقيؤ، وتشنجات عضلية، وفقدان الوعي، وحتى الموت في الحالات الشديدة، لا سيما إذا لم يتلق المصاب العلاج الفوري، وفقًا لبلعاوي.

ويُعزى خطر الإجهاد الحراري إلى تأثيره المدمر على أعضاء حيوية في الجسم، كالدماغ، والقلب، والكلى، والكبد.

وبينما تزداد الوفيات نتيجة حرارة الطقس، يقول علماء إن السبب في ذلك هو أن درجات الحرارة المرتفعة لها تأثير سلبي على أعضاء متعددة، مما يضغط على القلب، ويشوه الجلد، ويسبب الجفاف السريع ويؤدي في النهاية إلى الوفاة، إذا لم يتمكن الجسم من تبريد ذاته بسرعة كافية.

وفي ظل موجات الحر الشديدة التي تجتاح العديد من مناطق العالم، وخاصة في الدول ذات المناخ الصحراوي، تصبح الوقاية من الإجهاد الحراري أمرًا في غاية الأهمية للحفاظ على سلامة الأفراد.

ويقول بلعاوي إنه لضمان السلامة، ينصح باتباع إرشادات عدة، ومنها:

1- الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الذروة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساء.

2- ارتداء ملابس فضفاضة فاتحة اللون مصنوعة من أقمشة قطنية تسمح للجسم بالتنفس لتعكس أشعة الشمس وتخفف من امتصاص الحرارة.

3- شرب كميات كافية من الماء والسوائل، وذلك لتعويض السوائل المفقودة عبر التعرق، مع الحرص على تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول لأنها تؤدي إلى فقدان السوائل بشكل أسرع.

4- تناول وجبات خفيفة غنية بالخضراوات والفواكه وتجنب الأطعمة الدسمة التي تزيد من حرارة الجسم وترهقه أثناء عملية الهضم.

5- الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة في أماكن مظللة وباردة وجيدة التهوية، خاصة بعد القيام بأي مجهود بدني.

6- الاستحمام بالماء البارد أو استخدام الكمادات الباردة لخفض حرارة الجسم بشكل سريع ومؤقت.

7- الانتباه إلى أفراد العائلة الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري، كالأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والحرص على توفير البيئة المناسبة لهم.

8- التوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى فور ظهور أعراض الإجهاد الحراري الشديد لتلقي العلاج المناسب.