نقيب فناني سوريا ينفي الأنباء عن عزله

نفى نقيب الفنانين في سوريا محسن غازي الأنباء المتداولة عن عزله من منصبه، ووصفها بأنها غير صحيحة.

وقال غازي في تصريح لإذاعة "شام إف إم" إن "الأنباء المتداولة عن شغور منصب نقيب الفنانين غير صحيحة، وحالياً أتواجد في مكتبي بنقابة الفنانين".

وأشار غازي إلى أن "انتخاب نقيب جديد في حال شغور منصب النقيب تضبطه مجموعة من القوانين".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً يفيد بأن مجلس النقابة صوّت بالموافقة على عزل غازي من منصبه.

يُذكر أنه تم انتخاب غازي نقيباً للفنانين السوريين عام 2022 خلفاً للراحل زهير رمضان.