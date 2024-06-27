حزب الله يقصف قاعدة الدفاع الجوي في ثكنة بيريا

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مساء الخميس، قصف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي للاحتلال الإسرائيلي، والتابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة "بيريا"، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".‏

وذكرت المقاومة، في بيان، أنّ هذه العملية تأتي رداً على اعتداءات الاحتلال ‏التي طالت مدينة النبطية وبلدة سحمر، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع الكهرباء في مدينة صفد في إثر صلية الصواريخ الأخيرة.

وذكرت أنّ نحو 40 صاروخاً أُطلقوا في الصلية الأخيرة نحو منطقة صفد، ما أدى وبحسب تقرير أوّلي إلى سقوط عدد من المصابين وانقطاع للكهرباء في أرجاء المدينة.

كما أشارت إلى أنّه تمّ تشخيص تصاعد الدخان في "بيريا" وصفد و"عين زيتيم"، كما اندلع حريق وانقطعت الكهرباء في مستوطنة "بيريا" بعد صلية الصواريخ الأخيرة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ هذه "أثقل صلية صواريخ تُطلق في اتجاه الشمال منذ أسابيع".

وفي وقتٍ سابقٍ الخميس، أعلنت المقاومة شنّ هجوم جوي، عبر مسيّرات انقضاضية، على موقع الناقورة البحري.

واستهدف الهجوم أماكن التموضع والاستقرار لضباط الاحتلال وجنوده، وأصابهم إصابة مباشرة، ما أدّى إلى اشتعال النيران في الموقع، وسقوط من في داخله بين قتيلٍ وجريح.

وفي بيان آخر، أكّدت المقاومة استهداف موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابةً مباشرة.