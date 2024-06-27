زيادة عدد ساعات الدوام في المصارف الخاصة

27-06-2024

زيادة عدد ساعات الدوام في المصارف الخاصة

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم تعميماً يلزم جميع المصارف الخاصة بزيادة عدد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة السادسة مساءً والدوام المستمر يوم السبت.

ولفت المصرف في تعميم نشره عبر قناته على التلغرام إلى أن ذلك جاء بهدف تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين وتسهيل حصولهم على الدعم النقدي حال إقراره وتطبيقه.

وأوضح المصرف أن التعميم جاء انطلاقاً من التوجه الحكومي لتحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي، والذي يتطلب من جميع حاملي بطاقة الدعم فتح حسابات مصرفية إذا لم يكن لديهم أي حساب مصرفي حتى الآن (لدى أي من المصارف العامة أو الخاصة).

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