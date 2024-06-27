مجازر الاحتلال متواصلة في قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال الساعات الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 265.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف بالدبابات وبالطيران والمدفعية حي الشجاعية شرق مدينة غزة ومناطق مجاورة له مرتكباً المجازر فيه، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، في وقت أكدت فيه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل طواقمها الطبية مع أكثر من 30 جريحاً أغلبهم أطفال ونساء فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض في الحي، ويصعب الوصول إليهم، مشيرة إلى أنه لا منطقة آمنة ينزح إليها الفلسطينيون في شمال قطاع غزة، حيث إن الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه صعب للغاية.

واستشهد شاب وجرح آخرون بينهم أربعة أطفال في قصف الاحتلال شقة سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة، تزامناً مع نسف قواته عدة منازل فيه، كما استشهد وأصيب آخرون من عائلة واحدة في قصف الطيران منزلاً في حي الصبرة جنوب المدينة، وأصيب عدد آخر في قصف طيران الاحتلال المسيّر حي الدرج شرقاً، واستشهد وجُرح آخرون في قصف محيط شارع كشكو بحي الزيتون جنوباً، بينما أطلقت قواته الرصاص على مجموعة من الفلسطينيين في حي الشعف شرقاً.

وفي وسط القطاع، استشهد ستة فلسطينيين وأصيب 16 آخرون في قصف طيران الاحتلال مخيم النصيرات، كما استشهد وجرح عدد آخر في قصف مماثل على أرض زراعية بمنطقة السوارحة غرب بلدة الزوايدة.

أما جنوب القطاع، فقد استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قناصة الاحتلال قرب دوار العلم غرب مدينة رفح، وشاب آخر إضافة إلى جرح خمسة آخرين جراء قصف مدفعي على مجموعة من الفلسطينيين قرب بلدية الشوكة شرق المدينة، تزامناً مع استهداف دباباته منطقة الشاكوش بمنطقة المواصي شمال غرب المدينة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع إلى 37765 شهيداً و86429 جريحاً.