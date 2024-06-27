عملية مشتركة.. القوات اليمنية والمقاومة العراقية تستهدفان سفينة إسرائيلية في حيفا

نفذت القوات المسلحة اليمنية، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية، عمليةً عسكرية مشتركة، استهدفت سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنه تم استهداف سفينة "MSC Manzanillo"، الإسرائيلية في ميناء حيفا، بعددٍ من الطائرات المسيرة، وحققت العملية المشتركة أهدافها بنجاح.

وشدد سريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية، ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

من جانبها، أكدت المقاومة الإسلامية في العراق، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية، ضد السفينة ذاتها.

وقالت المقاومة، إن عملياتها في دكّ معاقل الأعداء ستستمر بوتيرة متصاعدة.

وأمس، أكد سريع، تنفيذ عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية، في بحر العرب.

وكشف أنّ العملية نُفذت بواسطة صاروخ بالستي جديد، دخل الخدمة بعد الانتهاء بنجاح من العمليات التجريبية، وهو صاروخ فرط صوتي محلي الصنع يمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة ويصل إلى مديات بعيدة.

وشدّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على الاستمرار في "تطوير القدرات العسكرية"، موضحاً أنّ ذلك يأتي "في إطار تعزيز دورنا الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكرياً، وللدفاع عن اليمن في مواجهة العدوان الأميركي -البريطاني".