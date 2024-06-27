مجموعة MBC تنفي نقل مكاتبها إلى دمشق

لم تهدأ الأوساط الإعلامية في الساعات الأخيرة بعد انتشار أخبار تفيد بنيّة مجموعة MBC نقل مكاتبها في لبنان وتركيا إلى سورية، وتحديداً في دمشق. لكن مجموعة MBC نفت تماماً هذه الأخبار، مؤكدة أنها عارية من الصحة بالكامل، بحسب ما أكده بسام البريكان، مدير عام التواصل المؤسسي في MBC، لـ”العربية.نت”.

أضاف البريكان أن المقر الرئيسي للمجموعة يقع في الرياض، السعودية، وأنهم يخضعون حالياً لعملية انتقالية من الإمارات إلى السعودية.

بالنسبة للشائعات حول الشراكة مع رجل أعمال سوري معروف، أكدت مجموعة MBC أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة، وأن عمليات صناعة الدراما في المجموعة لا ترتبط بمكان محدد، بل يتم التخطيط لكل مشروع بشكل منفصل.

يجدر بالذكر أن مجموعة MBC الإعلامية تم افتتاحها في عام 2022، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، حيث تمت إطلاقها بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين.

وأعرب وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة المجموعة، خلال كلمته في حفل الافتتاح، عن سعادته بالنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، والتطور الكبير الذي تحقق تحت قيادة حكيمة.

كما أشار إلى الدعم الكبير لقطاعات الثقافة والإبداع والإعلام والترفيه.

وفي ختام كلمته، أكد بأنهم يسعون بكل تصميم لجعل مجموعة MBC واحدة من المؤسسات العالمية في مجال الإعلام، متعهداً بأن تشهد السنوات القادمة إنتاجات عالمية تستمد قصصها من التاريخ العربي، مستلهمة من شعار الأمير محمد بن سلمان “طموحنا عنان السماء”.



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