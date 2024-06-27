اصطياد قرش أبيض يزن أكثر من 120 كغ في جبلة

تمكّن صيادون في مدينة جبلة من اصطياد سمكة قرش بيضاء تزن أكثر من 120 كغ، وهي حادثة لم تعد مفاجئة نظراً لتكرار اصطياد أنواع مختلفة من أسماك القرش في المياه السورية.

أوضح ياسين رعد، الصياد الذي تمكن من اصطياد السمكة، أنه نجح في صيد سمكة القرش بوزن 120 كغ بعد أن ابتلعت الطعم المعلق بسنارة حديدية.

بدأت بعدها عملية الشد والجذب بينه وبين زملائه على القارب حتى استسلمت السمكة بعد وقت من المقاومة.

وأشار رعد إلى أن عملية الصيد تمت على مرحلتين : في المرحلة الأولى تم تجهيز الطعم المكون من أسماك السردين والبلميدا والسكمبري، وربطه بسلك معدني طوله 30-40 متر على مسافات متقاربة جداً، ثم إسقاطه في المياه على عمق 35 متر.

وبعدها تبدأ مرحلة المراقبة والانتظار التي قد تستمر لأكثر من 24 ساعة للتحقق من السنارة.

وأوضح رعد أن إخراج سمكة القرش من الماء إلى سطح القارب تم بمساعدة عدد من الصيادين، وبعد ذلك نُقلت إلى السوق لبيعها في المزاد، حيث بيعت كقطعة واحدة بسعر 18 ألف ليرة سورية للكيلو.

وبعد ذلك تم تقطيعها إلى قطع صغيرة وبيعها كسمك فيليه بسعر يزيد عن 25 ألف ليرة للكيلو.

من جهته، ذكر سميح كوبش، رئيس جمعية صيادي جبلة، أن اصطياد سمكة قرش ليس حدثاً نادراً، إذ يتمكن الصيادون بين الحين والآخر من صيد أسماك قرش بأوزان مختلفة.

وأضاف كوبش أن سمكة القرش الأبيض تعيش عادة على عمق يتراوح بين 30 و40 متر، ولا تقترب من الشواطئ، وهي غير مؤذية للصيادين أو السباحين.

وأكد أن السمكة التي تم اصطيادها كانت على بعد نحو 2 كيلو متر من الشاطئ وعلى عمق يتجاوز 30 متر تقريباً.

يُذكر أن المياه السورية تحتوي على 45 نوعاً من أسماك القرش الغضروفية، وهي غير خطرة وتعيش في الأعماق بعيداً عن الشواطئ.



أثر برس