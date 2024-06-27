تحذير هام من الدكتور نبوغ العوا

كشف د. نبوغ العوا، عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا وعميد كلية الطب سابقاً، عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يُطلق عليه اسم “المغازل”.

وأوضح أن هذا الفيروس يتميز بسرعة انتشاره وزيادة قوته مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار العوا إلى خطورة المتحور الجديد، موضحاً أن أي نوع من فيروسات كورونا يمكن أن يكون قاتلاً إذا وصل إلى الرئتين وأدى إلى نقص في الأكسجة. ومع ذلك، لم تسجل حتى الآن أي حالات وفاة في سورية بسبب “المغازل”.

وأوضح العوا أن العديد من الأطباء في سورية لا يعرفون كيفية تشخيص الإصابة بهذا المتحور، حيث يعتقدون أن التهاب العين هو مجرد التهاب عادي، بينما قد يكون في الواقع من أعراض الإصابة بكورونا.

كما أن الإسهال الشديد قد يُخطأ في تشخيصه كأثر للطعام السيئ، بينما هو في الحقيقة عرض للمتحور الجديد.

وأشار العوا إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية التي تصف “المغازل” بأنه أحد أشد المتحورات خطورة، حيث تزيد قوته مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت تقارير خبراء الطقس أن صيف 2024 سيكون الأكثر حرارة منذ 60 عاماً، مما يجعل الظروف مثالية لانتشار هذا المتحور.

وتتضمن أعراض المتحور الجديد “المغازل” جميع الأعراض التي ظهرت مع المتحورات السابقة، مثل بحة الصوت، الغثيان، فقدان حاسة الشم، التعب العضلي، التهاب ملتحمة العين، نقص في السمع، والتهاب البلعوم.

وتتراوح فترة حضانة الفيروس من 36 إلى 48 ساعة، بينما قد يستغرق الشفاء منه ما لا يقل عن 15 يوماً.

وفي ختام حديثه، نصح العوا أي شخص يعاني من الأعراض المذكورة بزيارة الطبيب وعزل نفسه في المنزل للتأكد من أنها ليست أعراض المتحور الجديد. كما شدد على أهمية تعزيز المناعة بتناول فيتامين “د”، نظراً لأن معظم السوريين يعانون من نقص في هذا الفيتامين، وأكد على ضرورة زيادة الوعي بين الناس والأطباء حول هذا المتحور.



صاحبة الجلالة