موسم القمح في اللاذقية الأسوأ منذ سنوات

أعلن اتحاد الفلاحين في اللاذقية أن موسم القمح لعام 2024 يعتبر الأسوأ منذ سنوات، حيث تراجعت كميات الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي. وأفاد رئيس الاتحاد، أديب محفوض، أن محصول القمح هذا العام كان دون التوقعات، مشيراً إلى أن الهطولات المطرية الغزيرة أثرت بشكل كبير على الإنتاج.

وأضاف محفوض أن كميات الإنتاج الحالية لا تتجاوز 1500 طن، ومن المتوقع أن لا تتخطى 2000 طن بنهاية موسم الحصاد.

مبررات تراجع الإنتاج لم تعجب الأهالي

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن مبرر رئيس الاتحاد حول تأثير الهطولات المطرية على الإنتاج أمر غير صحيح.

وكتب عضو في مجلس فرع أطباء طرطوس، تعليقاً على الأمر: "لا يجب وضع مبررات غير منطقية، هناك معوقات غير المطر والطقس، في كل شتاء تهطل الأمطار بغزارة ومع ذلك يكون الإنتاج وفيرا، في الوقت الحالي الزراعة تتراجع في سوريا انظروا إلى الأسباب".

ورد شخص على عضو المجلس بالقول، إنه يجب عدم نسيان الغلاء في سوريا، والذي أثر على الزراعة بشكل كبير، حيث بات سعر السماد مرتفعا جداً بالنسبة للفلاح

الوطن